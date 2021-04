Gute Nachrichten für alle Fans von Let's Dance: Diesen Freitag sind die Promis und Profis zurück auf dem TV-Parkett! Vergangene Woche musste die Tanz-Show – wie gewohnt – aufgrund der Osterfeiertage pausieren. Aber nach der kurzen Auszeit werden Nicolas Puschmann (30) und Co. wieder zeigen, was sie draufhaben. Der ehemalige Prince Charming-Junggeselle und sein Tanzpartner Vadim Garbuzov (33) hatten zuletzt 30 Punkte mit ihrem Contemporary abgeräumt. Ob sie mit dem Charleston an diesen Erfolg anknüpfen können?

Wie rtl.de nun verriet, steht die fünfte "Let's Dance"-Liveshow unter dem Motto "Sommerparty". Dementsprechend erwarten die Fernsehzuschauer sommerliche Hits wie "Sunny" von Boney M. Zu diesem Song werden Valentina Pahde (26) und Valentin Lusin (34) einen Slowfox tanzen. Ilse DeLange (43) und Evgeny Vinokurov (30) haben einen Tango zu "Voyage, Voyage" von Desireless einstudiert. Mit einem Quickstep zu "Summer In The City" von The Lovin' Spoonful wollen Rúrik Gíslason (33) und Renata Lusin (33) die Jury begeistern. Nicolas und Vadim hoffen mit einem Charleston zu "Du hast den Farbfilm vergessen" von Nina Hagen auf einen erneuten Punkteregen. Mit einer feurigen Samba zu "All Night Long" von Lionel Richie wollen sich Erol Sander (52) und Marta Arndt (31) in die Fan-Herzen tanzen.

Simon Zachenhuber und Patricija Belousova werden einen Jive zu "Escape" von Rupert Holmes zum Besten geben. Für ein verführerisches Prickeln auf der Tanzfläche wollen Auma Obama und Andrzej Cibis (33) mit ihrer Rumba zum Beach-Boys-Ohrwurm "Kokomo" sorgen. Mickie Krause (50) und Profitänzerin Malika Dzumaev lassen ihre Hüften diesen Freitag im Salsa-Rhythmus kreisen – und zwar zu "Tequila" von The Champs. Auch Lola Weippert (25) und Christian Polanc (42) wollen mit einer Salsa begeistern – zu "Margarita" von Wilkins. Und zu guter Letzt: ein Slowfox von Jan Hofer (69) und Christina Luft (31). Die musikalische Untermalung hierbei ist "Summerwind" von Frank Sinatra.

Alle "Let's Dance"-Tänze der fünften Show auf einen Blick:

Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov tanzen einen Tango zu "Voyage, Voyage" von Desireless

Valentina Pahde und Valentin Lusin tanzen einen Slowfox zu "Sunny" von Boney M.

Rúrik Gíslason und Renata Lusin tanzen einen Quickstep zu "Summer In The City" von The Lovin' Spoonful

Auma Obama und Andrzej Cibis tanzen die Rumba zu "Kokomo" von The Beach Boys

Simon Zachenhuber und Patricija Belousova tanzen einen Jive zu "Escape" von Rupert Holmes

Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov tanzten den Charleston zu "Du hast den Farbfilm vergessen" von Nina Hagen

Erol Sander und Marta Arndt tanzen die Samba zu "All Night Long" von Lionel Richie

Mickie Krause und Malika Dzumaev tanzen die Salsa zu "Tequila" von The Champs

Jan Hofer und Christina Luft tanzen einen Slowfox zu "Summerwind" von Frank Sinatra

Lola Weippert und Christian Polanc tanzen eine Salsa zu "Margarita" von Wilkins

Anzeige

Getty Images Renata Lusin und Rúrik Gíslason

Anzeige

Instagram / victoriaswarovski Daniel Hartwich und Victoria Swarovski, Moderatoren bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance"

Getty Images Christina Luft und Jan Hofer

Anzeige

Freut ihr euch auf die neue "Let's Dance"-Liveshow? Total! Nee, nicht wirklich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de