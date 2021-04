Es ist wohl eins der wichtigsten Castings überhaupt bei Germany's next Topmodel! Schon seit Jahren bekommen nur wenige Mädchen die Chance, sich einen exklusiven Werbedeal mit dem Autohersteller Opel zu sichern. In der Vergangenheit zeigte sich: Nicht selten kommt die Gewinnerin der Challenge ziemlich weit. In diesem Jahr schaffte Ashley Amegan es, den heiß begehrten Opel-Job an Land zu ziehen!

Nicht alle Mädchen wurden zum Casting eingeladen – nur die Münchnerin, Elisa Schattenberg (21), Ana Martinović, Romina Palm (21) und Dascha Carriero (20) bekamen die Möglichkeit, die Social-Media-Kampagne für Opel zu rocken. Letztendlich konnte Ashley aber mit ihrer emotionalen Geschichte berühren: Als ihr Vater nämlich aus Afrika nach Deutschland kam, war sein erstes Auto ein Opel – zuvor hatte er lange gespart, um das Fahrzeug für sich und seine Familie zu kaufen. Und auch mit ihrer Persönlichkeit überzeugte sie den Kunden: "Ashley hat uns vom ersten Moment an einfach von den Socken gehauen."

Während die Jurastudentin ihr Glück kaum fassen konnte, war Romina schwer enttäuscht – schließlich ist die Beauty als Influencerin eigentlich ein Social-Media-Experte. Allerdings verstand der Rotschopf die Aufgabe nicht richtig und richtete seine Performance an die Kamera und nicht wie gewünscht an den Kunden. "Das ist oft wie im richtigen Leben – man hat nur eine Chance", urteilte der Marketing-Direktor.

Anzeige

Instagram / ashley.gntm2021.official Ashley Amegan, GNTM-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / ashley_amg Ashley, GNTM-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / romina.gntm.2021.official Model Romina Palm

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de