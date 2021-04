Liliana Maxwell (21) ist immer noch nicht über ihren Ex-Freund hinweg! Die Beauty muss aktuell bei Germany's next Topmodel so manche Herausforderung meistern. In dieser Woche sollen die Mädchen ihr schauspielerisches Können unter Beweis stellen. Thema der Szene: Der Ex hat eine Neue. Die Challenge weckt in dem Nachwuchsmodel unschöne Erinnerungen – es erlebte nämlich eine ähnliche Situation. In dem Zuge macht Lili ein heftiges Geständnis: Sie liebt ihren einstigen Partner immer noch!

Während die Mädels gemeinsam den Text durchgehen, erlebt die 21-Jährige ein Déjà-vu: "Als ich den Text gesehen habe, dachte ich mir: Jemand guckt in meine Vergangenheit rein." 2018 habe sie sich nämlich verliebt, allerdings habe sie wohl deutlich mehr gegeben. Wenig später musste Lili dann erfahren, dass ihr Crush eine Freundin hat – für die Kandidatin ein Schock. "Ich habe zwei Tage nicht geschlafen", erinnert sie sich. Verarbeitet hat sie die Geschehnisse anscheinend aber nach wie vor nicht: "Ob der mein Ex ist oder mein damaliger Partner, ich liebe den Jungen immer noch."

Auch wenn Lili sich ihrer fortdauernden Gefühle für ihren einstigen Freund bewusst ist, fasst sie vor dem Dreh für sich selbst aber einen Entschluss: Sie will abschließen. "Morgen möchte ich sozusagen den letzten Schritt machen und für mich klarstellen, dass ich weiterziehen muss", kündigt die 21-Jährige an.

Anzeige

Instagram / lilian.maxwell Liliana, GNTM-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / liliana.gntm2021.official GNTM-Kandidatin Liliana Maxwell

Anzeige

Instagram / lilian.maxwell GNTM-Kandidatin Liliana

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de