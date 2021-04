Sie ist im absoluten Mamaglück! Im November vergangenen Jahres verkündete Isabel Edvardsson (38) ihren Fans eine zuckersüße Nachricht: Die Let's Dance-Profitänzerin und ihr Ehemann Marcus Weiß (46) werden zum zweiten Mal Eltern. Im Netz hielt die gebürtige Schwedin ihre Fans bis zuletzt mit Schwangerschafts-Updates auf dem Laufenden – doch diese wird es nun nicht mehr geben: Isabel ist jetzt Mutter eines gesunden Jungen geworden!

Die bezaubernde Nachricht verriet die 38-Jährige vor wenigen Minuten auf ihrem Instagram-Account. Mit einem Händchen-Schnappschuss stellt sie der Welt ihren kleinen Jungen vor und schreibt dazu: "Ein Wunder. Das absolut größte Glück auf Erden. Unser kleiner Prinz ist jetzt da. Wir sind überglücklich und so dankbar! Seit ein paar Tagen hat er nun unsere Welt noch schöner gemacht!" Aktuell genieße die kleine Familie ihr ganzes Glück zu viert in vollen Zügen. "Ich kann es kaum glauben und liebe ihn so sehr", schließt Isabel ihren Beitrag emotional ab.

Die frischgebackene Zweifach-Mama hatte in den vergangenen Wochen ziemlich relaxt auf die Geburt gewartet. "Ich bin viel entspannter. Mache mir keinen Stress, das wird schon alles", erzählte sie noch vor wenigen Wochen ihren Fans im Netz. Mit genauen Details zur Entbindung hat sie sich bisher aber zurückgehalten. Glaubt ihr, Isabel wird bald mehr über die Geburt und ihr Baby verraten? Stimmt in der Umfrage ab!

