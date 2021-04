Aus einer kleinen Wölbung ist mittlerweile eine beachtliche Kugel geworden. Im Januar hatte Halsey (26) ihre Fans mit der Verkündung ihrer Schwangerschaft überrascht. Seither hält sie ihre Community mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden – ihre Follower können dem Baby quasi beim Wachsen zusehen. Dass der Sprössling immer mehr Platz für sich beansprucht, verdeutlichen nun auch neue Schnappschüsse der Sängerin: Halseys Bauch ist schon so groß wie ein Basketball!

Auf Instagram postete die "Eastside"-Interpretin zwei Bilder, auf denen sie in einem gelben Sessel vor einem Kamin sitzt. Abgesehen von einer Jogginghose trägt Halsey nur einen hautfarbenen BH. Entsprechend frei ist der Blick auf ihren Babybauch, der dem von ihr gehaltenen Basketball in Ausmaß und Form in nichts nachsteht. "Diese 'Finde den Unterschied'-Spiele werden auch jeden Tag schwerer", witzelt die werdende Mama unter den Aufnahmen und ergänzt einen lachenden Emoji.

Ihre Follower waren daraufhin ganz aus dem Häuschen. "Das macht mich so glücklich", kommentierte etwa eine Userin den Beitrag. Zahlreiche Fans hinterließen zudem Kommentare auf Türkisch. Das dürfte daran liegen, dass Halsey mit dem türkischstämmigen Drehbuchautor Alev Aydin zusammen ist.

Instagram / iamhalsey Sängerin Halsey im März 2021

Instagram / iamhalsey Halsey im April 2021

Getty Images Halsey bei den CMA Awards, 2019

