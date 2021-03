Halsey (26) genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen! Im Januar gab die Sängerin überraschend bekannt, dass sie ihr erstes Baby erwartet. Damals war lediglich eine kleine Wölbung zu erkennen. Aber seit der Verkündung dokumentiert die werdende Mutter das Wachstum ihres Babybauches für ihre knapp 24 Millionen Follower. Vor wenigen Tagen postete sie wieder ein neues Bild und das zeigt: Die Mini-Wölbung hat sich mittlerweile zu einer beachtlichen Kugel entwickelt.

Auf ihrem Instagram-Account teilte Halsey jetzt ein Spiegelselfie, auf dem sie ihre Bald-Mama-Rundungen lässig in Szene setzt. Die Jogginghose saß tief auf ihrer Hüfte, ihr Sweatshirt hatte sie sich bis zur Brust hochgezogen. So gewährte sie ihrer Community freien Blick auf ihr Bäuchlein. Den Beitrag kommentierte sie lediglich mit einem "Hallo". In ihrer Story teilte sie dieselbe Aufnahme und schrieb dazu: "büyük melek". Das ist Türkisch und bedeutet "großer Engel".

Die 26-Jährige selbst ist gebürtige Amerikanerin, aber ihr Partner Alev Aydin, der Vater des Kindes, hat türkische Wurzeln. Vermutlich ist "büyük melek" an dieser Stelle also eine kleine Hommage an die Kultur und Herkunft ihrer besseren Hälfte. Und damit ist wohl auch klar, dass Alev der Beauty schon ein paar Worte Türkisch beigebracht hat.

Halsey bei den CMA Awards, 2019

Halsey auf einem Event in NYC im Februar 2019

Halsey im November 2020

