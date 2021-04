Emma Corrin sorgte in den vergangenen Monaten immer wieder für Schlagzeilen – und zwar durch ihre Rolle als Prinzessin Diana (✝36). In der Netflix-Show The Crown verkörperte die Newcomerin die junge Prinzessin der Herzen. Über ihr Privatleben ist bisher allerdings eher wenig bekannt. Nun macht Emma aber auch ganz privat von sich reden. Sie hat sich offenbar im Netz als queer geoutet!

Auf Instagram teilte die 25-Jährige einige Schnappschüsse, die sie in einem Brautkleid zeigen. Die Bilder stammen von einem Fotoshooting für ein britisches Modemagazin. Dazu schrieb sie: "Eure liebste queere Braut." Für viele Fans ist das ganz klar ein Coming-out. Emma selbst hat bisher allerdings noch nicht bestätigt, dass der Post tatsächlich so gemeint war.

Das ist nicht das erste Mal, dass Emma mit einem Magazin-Shooting auf Instagram für Aufregung sorgt. Ihre Follower feierten die Schauspielerin im vergangenen Winter zum Beispiel für eine Fotoreihe, bei der Emma mit Achselhaaren für die Kamera posierte. Glaubt ihr, dass Emma sich noch zu ihrem neuesten Post äußern wird? Stimmt ab!

Netflix / Des Willie Emma Corrin als Prinzessin Diana in der vierten Staffel von "The Crown"

Getty Images Emma Corrin, März 2020 in England

Getty Images Emma Corrin im März 2020 in Paris

