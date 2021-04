Erschütterndes Update von Ashley Cain (30)! Seit seine Tochter Azaylia Diamond vor rund acht Monaten das Licht der Welt erblickt hat, durchlebt der Realitystar den Albtraum eines jeden Vaters. Die Kleine hat Leukämie, und ihr Zustand war zuletzt äußerst kritisch. Die Chemotherapie schlug nicht mehr an und andere Behandlungsmöglichkeiten würde ihr schwacher Körper nicht überleben. Die Diagnose der Ärzte: Ashley wird in den kommenden Tagen Abschied nehmen müssen.

In einem ausführlichen Statement auf seinem Instagram-Account gab der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat bekannt, dass man bei einer Computertomografie zwei "große Tumore" an Azaylias Gehirn gefunden habe. Zwar hätte das medizinische Personal mit ihm über die Optionen einer weiteren Strahlentherapie gesprochen. Aber man hätte auch in ihrem Bauch, Lungen und Nieren Tumore entdeckt, die die Behandlung deutlich erschweren würden. "Sie glauben, dass sie nur noch ein bis zwei Tage zu leben hat – und es sogar schon heute Nacht so weit sein könnte", berichtete er unter Tränen.

Ashley hat sich also dazu entschieden, das Krankenhaus mit seiner Tochter zu verlassen. Sie würden nach Hause gehen und es ihr so angenehm wie möglich machen. "Seit sie acht Wochen alt ist, war sie im Krankenhaus, hatte Chemo, Operationen, Transplantationen. Und für die letzten Momente will ich sie einfach nach Hause bringen, sie als Baby sehen und ihr das bestmögliche Lebensende schenken", erzählte er.

Instagram / mrashleycain Ashley Cain und seine Tochter Azaylia

Instagram / mrashleycain Ashley Cain, Reality-TV-Star

Instagram / mrashleycain Ashley Cain mit seiner Tochter

