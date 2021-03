Es steht nach wie vor nicht gut um Ashley Cains (30) kleine Tochter. Obwohl Azaylia nicht mal ein Jahr alt ist, bangen ihre Eltern bereits um ihr Leben. Das Baby des ehemaligen britischen Fußballspielers und seiner Partnerin Safiyya leidet an einer aggressiven Form von Leukämie und hat die längste Zeit seines Lebens im Krankenhaus verbringen müssen. Jetzt musste die Mini-Patientin erneut eine wichtige Behandlung über sich ergehen lassen – und die scheint ziemlich schmerzhaft gewesen sein.

In ihrer Instagram-Story meldete sich Mama Saffiya mit einem Update aus der Klinik. "Was für ein harter Tag [...]. Azaylia hat große Schmerzen", schrieb sie und erklärte in den Storys auch, warum es ihrem Nachwuchs derzeit besonders schlecht geht: Azaylia sei erneut operiert worden. Sie erhole sich zwar, sei aber noch immer auf Bluttransfusionen angewiesen. "Sie ist sehr blutarm mit 60 ml weniger und der Blutdruck und die Herzfrequenz können dadurch sehr instabil werden. Aber zum Glück ging das bei Azaylia", erzählte Saffiya von der kritischen Situation.

Erst vor wenigen Tagen kamen Hoffnungen auf, dass eine neue Behandlung die Kleine heilen könnte. Allerdings ist es mehr als schwierig, das benötigte essenzielle Medikament zu beschaffen. Eine Mega-Spendenaktion soll dabei aber helfen. Mehr als 1,64 Millionen Euro seien für die aufwendige Behandlung von Ashleys Tochter bereits zusammengekommen.

Anzeige

Instagram / mrashleycain Ashley Cain mit seiner Familie im Februar 2021

Anzeige

Instagram / mrashleycain "Ex on the Beach"-Star Ashley Cain mit seiner Tochter

Anzeige

Instagram / dollface_barbiie Safiyya Vorajee und Ashley Cain mit ihrer Tochter

Anzeige

Seid ihr überrascht, dass Ashley und Safiyya im Netz so offen mit der Krankheit ihrer Tochter umgehen? Ja, das ist doch ein sehr privates Thema. Nee, sie wollen ihre Geschichte eben teilen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de