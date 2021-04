Erste Details zu Prinz Philips (✝99) Beerdigung! Der Ehemann der Queen (94) verstarb am heutigen Freitag im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor. Royal-Fans auf der ganzen Welt fragen sich nun, wie der Herzog von Edinburgh bestattet wird. Ein Insider ließ bisher verlauten, dass es wohl keine öffentliche Trauerfeier geben wird. Die Quelle vermutete stattdessen ein militärisches Begräbnis. Nun wurden erste Einzelheiten zur Beisetzung bekannt gegeben.

Das College of Arms bestätigte in einem Statement auf seiner Website: "Die Beerdigung wird kein Staatsbegräbnis sein und es wird keine Aufbahrung vorangehen. Der Leichnam Seiner Königlichen Hoheit wird vor der Beerdigung in der St. George's Chapel in Schloss Windsor ruhen." Dabei handelt es sich nicht nur um einen Brauch, sondern auch um den Wunsch des Verstorbenen. Festgehalten wurde dieser in einem Protokoll unter dem Codenamen "Operation Forth Bridge".

Bis zum Begräbnis befinden sich die Flaggen am Buckingham Palast auf Halbmast. Wann die Trauerfeier stattfindet, ist noch nicht bekannt. Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage wird sie aber wohl kleiner ausfallen als geplant. "Die Beerdigungsarrangements wurden im Hinblick auf die vorherrschenden Umstände überarbeitet und es wird mit Bedauern darum gebeten, der Beisetzung nicht beizuwohnen", heißt es dazu in der Stellungnahme.

