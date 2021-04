Es war die Schocknachricht am heutigen Freitag: Prinz Philip (99) ist kurz vor seinem 100. Geburtstag gestorben. Bereits in den vergangenen Wochen ging es dem Royal nicht gut. Er musste lange in einer Klinik behandelt werden und wurde sogar operiert. Einer, der währenddessen nicht an seinem Krankenbett wachen konnte, war Prinz Harry (36). Er lebt mit seiner Frau Herzogin Meghan (39) und Sohnemann Archie Harrison (1) seit vergangenem Jahr in Los Angeles. Werden sich die drei nun gemeinsam auf den Weg nach England machen?

Schon während Philips Krankenhausaufenthalt wurde bekannt, dass Harry sich bereits auf den Ernstfall vorbereitet. Wie Mirror berichtete, soll sogar ein Privatjet bereitgestellt worden sein, damit der 36-Jährige so schnell wie möglich zu seiner Familie gelangen kann. Er habe sich selbst sogar unter Quarantäne gestellt, damit er in Hinblick auf die aktuelle Gesundheitskrise keine Probleme bei der Einreise bekommt. Das ist wiederum ein paar Wochen her – ob diese Maßnahmen weiterhin Bestand haben oder er sogar längst in London ist, ist aktuell nicht bekannt.

Während sich Harry bislang noch nicht persönlich zum Tod seines Großvaters geäußert hat, hat der Palast bereits eine öffentliche Erklärung abgegeben. "Mit tiefer Trauer hat ihre Majestät, die Königin den Tod ihres geliebten Ehemannes, seiner Königlichen Hoheit Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, bekannt gegeben. Die königliche Familie trauert gemeinsam mit den Menschen auf der ganzen Welt um ihn", heißt es auf dem offiziellen Instagram-Account.

