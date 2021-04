Diese Nachricht erschütterte am Freitagabend die ganze Welt: Der US-amerikanische Rapper DMX (✝50) ist tot. Earl Simmons – wie der Musiker mit bürgerlichem Namen hieß – verstarb im Alter von 50 Jahren an den Folgen einer Überdosis Drogen. Die Familie des "X Gon' Give It To Ya"-Interpreten brachte ihre große Trauer in einem rührenden Statement zum Ausdruck. Er wird aber nicht nur von seiner Verlobten Desiree Lindstrom überlebt: DMX hinterlässt insgesamt über zehn Kinder.

Von 1999 bis 2014 war die Rap-Legende mit der US-Schauspielerin Tashera Simmons verheiratet. Gemeinsam hatte das Paar vier Kinder auf der Welt begrüßt – drei Söhne und eine Tochter: Den 28-jährigen Xavier, den 21-jährigen Tacoma und den 18-jährigen Sean sowie das Nesthäkchen Praise Mary Ella (15). Zudem ist DMX der Vater des zwölfjährigen Sonova Junior, der kleinen Aaliyah und des Sohnemanns Exodus.

Darüber hinaus hat der Rapper ein Kind mit Monique Wayne, dessen Identität aus der Öffentlichkeit herausgehalten wird. Aus der Beziehung mit Ex-Freundin Yadira Borrego stammen außerdem ein Sohn und eine Tochter. Damit nicht genug: Gegenüber Essence hatte DMX' Ex-Frau Tashera damals von weiteren außerehelichen Kindern gesprochen...

Anzeige

Getty Images DMX, Rapper

Anzeige

Getty Images DMX, Rapper

Anzeige

Getty Images DMX, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de