Was für ein Liebesbeweis von Travis Barker (45)! Der Musiker ist seit einigen Monaten mit Kourtney Kardashian (41) zusammen. Immer wieder wurden die Turteltauben ganz verschmust gemeinsam gesichtet. Erst zuletzt verbrachten sie gemeinsam mit ihren Kids einen Urlaub in Utah. Scheint ganz, als würden die beiden es ernst miteinander meinen – mit Potenzial für die Ewigkeit? Travis ließ sich nun zumindest Kourtneys Namen auf der Haut verewigen!

Aktuelle Paparazzi-Fotos zeigen den Blink-182-Schlagzeuger am Donnerstag in Los Angeles. Im Herzen Hollywoods drehte der Rocker offenbar ein Musikvideo. Doch das ist bei den neuen Bildern ganz nebensächlich: Auf den Schnappschüssen ist Travis nämlich oberkörperfrei zu sehen, sein tätowierter Brustkorb ist bestens zu erkennen – ebenso wie das "Kourtney"-Tattoo, das oberhalb seines linken Nippels prangt! In feiner Schrift ist der Name der ältesten Kardashian-Schwester zu lesen.

Doch obwohl das Tattoo eine große Geste des 45-Jährigen ist, ist Kourtney nicht die einzige Dame, deren Name in Tinte Travis' Körper ziert. Auch seine Ex-Frau Shanna Moakler (46) ist dort noch verewigt – gut 13 Jahre nach der offiziellen Scheidung der beiden.

APEX / MEGA Travis Barker, April 2021

Photographer Group/MEGA Kourtney Kardashian und Travis Barker in Malibu

Getty Images Travis Barker bei einem Konzert 2016

