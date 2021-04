Na, das sieht ganz nach einer glücklichen Patchworkfamilie aus! Seit wenigen Monaten sind Travis Barker (45) und Kourtney Kardashian (41) offiziell ein Paar. Sowohl der Keeping up with the Kardashians-Star als auch der Blink-182-Drummer hat bereits Kinder – und diese verstehen sich ganz offensichtlich blendend, wie neue Bilder beweisen: Im gemeinsamen Ski-Urlaub trug Travis' Tochter Alabama (15) Kourtneys Söhnchen Reign (6) auf dem Rücken huckepack!

Die Kids hatten wohl eine Menge Spaß zusammen! Via Instagram teilten sowohl Kourt als auch die Tochter des 45-Jährigen ein paar Impressionen von ihrem gemeinsamen Familientrip in das Schneegebiet Deer Valley, im US-Bundesstaat Utah. Auf einem mittlerweile wieder gelöschten Beitrag trägt die 15-Jährige sogar den Sohn der Unternehmerin auf den Rücken. Klein-Reign scheint diesen Moment ziemlich zu genießen, zieht er belustigt eine Schnute, während Alabama ihn festhält.

Bereits vor zwei Jahren wurde Kourtney und Travis eine Affäre nachgesagt – doch vor einigen Monaten war es dann der Musiker, der wieder auf die Lifestyle-Queen zugegangen ist. "Er hat den ersten Schritt gemacht, und so ist ihr Verhältnis auf das nächste Level gekommen. Er konnte es nicht mehr verstecken", hatte ein Insider gegenüber Hollywood Life verraten.

