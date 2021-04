Macht Calvin Kleinen seinem Ruf als TV-Casanova auch bei Promis unter Palmen alle Ehre? Der Rapper wurde durch deine Teilnahme bei Temptation Island bekannt. Leider hatte er den Treuetest weder in der Normalo- noch in der VIP-Version bestanden. Jetzt ist er Single und erneut in einem Format mit attraktiven Ladys zu sehen. Und tatsächlich ist er einer von ihnen schon vor dem Dreh nähergekommen: Emmy Russ (21). Das plauderte Calvin jetzt im Interview mit Promiflash aus.

"Ich hatte mal was mit Emmy. Wir wussten da noch nicht, dass wir beide in die Sendung gehen", erklärte der Rapper ganz locker gegenüber Promiflash. Ob das Feuer der Leidenschaft dann beim Wiedersehen am Set erneut aufgeflammt ist? "Klar ist man sich da wieder ein bisschen näher gekommen, immer mal wieder", gab er zu. Aber die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin habe sich in der Villa von einer ganz anderen Seite gezeigt – und die habe Calvin nicht gefallen. "Ich kannte sie schon vorher und habe dann gesehen, wie sie ist, wenn die Kameras an sind. Ich habe mehr von ihr erwartet", stellte er klar.

Auch Emmy deutete bereits an, dass sie bei "Promis unter Palmen" noch ordentlich in die Flirt-Offensive gegangen ist. Ihrem Freund Udo Bönstrup (27) sei sie damit aber nicht fremdgegangen. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten sei sie nämlich noch Single gewesen. "Öffentlich haben wir das erst nach meiner Rückkehr gemacht, dementsprechend wird man das auch ein bisschen sehen", teaserte sie an.

SAT.1 Calvin Kleinen, ​"Promis unter Palmen"-Kandidat 2021

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Influencerin

privat Emmy Russ und Udo Bönstrup

Seid ihr überrascht, dass zwischen Emmy und Calvin etwas lief? Nee, damit habe ich gerechnet. Ja, total! Abstimmen Ergebnis anzeigen



