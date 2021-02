Gut möglich, dass es in der zweiten Ausgabe von Promis unter Palmen heiß wird! Seit Dienstag steht der Cast für die diesjährige Staffel der Reality-TV-Show fest. Auf den ersten Blick fällt auf, dass mit Elena Miras (28), Melanie Müller (32), Prinz Marcus von Anhalt (54) und Co. sehr viel Konfliktpotenzial beim aktuellen Dreh in Thailand besteht. Schaut man sich die Runde genauer an, springt außerdem folgendes Detail ins Auge: Ein Flirt zwischen Emmy Russ (21) und Calvin Kleinen ist quasi vorprogrammiert!

Mit dem Temptation Island-Lustmolch und dem Promi Big Brother-Püppchen sind nämlich zwei überaus flirtwillige Singles in die Show eingezogen! Sowohl Emmy als auch Calvin lassen in der Regel nichts anbrennen und schmeißen sich allzu gerne ans andere Geschlecht ran. Erinnern wir uns nur mal an ihren heftigen Flirt mit Udo Bönstrup (26) im Container. Außerdem dürften Emmy und Calvin beim restlichen Cast keine Chancen haben: Die übrigen "Promis unter Palmen"-Kandidaten sind fast alle vergeben.

Obendrauf ist völlig klar: Emmy ist genau Calvins Typ! Bei Temptation Island V.I.P. war er nämlich total verrückt nach Verführerin Sanja Alena, die ihm gehörig den Kopf verdreht hatte, obwohl er damals vergeben war. Und Emmy ist eine mindestens genauso heiße Blondine, die sich auch nur allzu gerne von ihrer sexy Seite zeigt.

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Kandidatin bei "Promis unter Palmen"

Sat.1 / Willi Weber Emmy Russ bei ihrem "Promi Big Brother"-Einzug

TVNOW Calvin Kleinen und Sanja Alena auf ihrem "Temptation Island V.I.P."-Dreamdate

