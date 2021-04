Emily wagt den Gang zum Beauty-Doc! Die Kauffrau im Gesundheitswesen nahm vergangenes Jahr an Hochzeit auf den ersten Blick teil und fiel vor allem wegen ihres natürlichen Looks auf. Nachdem ihre Ehe zu Kandidat Robert aufgrund fehlender Gefühle gescheitert ist, scheint die Frankfurterin nun Lust auf eine optische Veränderung zu haben. Und daraus macht sie auch gar kein Geheimnis: Emily möchte sich Hyaluron-Filler spritzen lassen.

Bei einer Instagram-Fragerunde wollte ein Fan von der Brünetten wissen, was sie von Hyaluron-Fillern hält. Ihre ehrliche Antwort: "Why not? Ich denke, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Jeder Einzelne von uns muss sich selbst in seiner eigenen Haut am wohlsten fühlen." Emily habe nicht nur schon mehrfach darüber nachgedacht, sich Filler spritzen lassen, sie verriet sogar: "[Ich] werde mir bald einen Termin machen."

Angst vor einem unnatürlichen Ergebnis müssen die Fans der TV-Bekanntheit aber nicht haben. "Ich persönlich finde es gut, wenn man weiterhin natürlich aussieht und die Filler 'unauffällig' sind", fügte Emily noch hinzu und kündigte an, ihre Follower an ihrem Vorhaben teilhaben zu lassen.

Anzeige

Sat.1 Robert und Emily bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

© SAT.1 / Christoph Assmann Emily, Kandidatin bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Sat.1 Emily, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de