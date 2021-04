Ob dieses Wiedersehen gut ausgehen wird? Seit wenigen Tagen steht der Cast für die zweite Staffel von Ex on the Beach fest. Damit ist auch klar: Unter der strahlenden Sonne Mexikos wird es nicht nur zu pikanten Begegnungen der Teilnehmer mit ihren Ex-Partnern kommen – auch alte Show-Bekannte treffen aufeinander. So kennen sich unter anderem Diogo Sangre und Till Adam bereits von Temptation Island. Friedlich ging es dabei nicht immer zu. Im Interview mit Promiflash erzählt Diogo jetzt, wie er in der Gruppe aufgenommen wurde.

"Ein paar der Kandidaten kannten mich von 'Temptation Island'. Mit Till hatte ich ja auch schon mal etwas Krach", erinnert sich der TV-Verführer. Nichtsdestotrotz hätten sich die Meisten über seine Teilnahme gefreut, betont er gegenüber Promiflash: "Denn sie wissen, dass man mit Diogo eine echt coole Zeit haben kann." Seine ersten Stunden vor Ort liefen aber anscheinend dennoch nicht ganz so harmonisch ab, wie der Tattoo-Fan anteaserte: "Die Gruppe war hochexplosiv. Da ging es ordentlich zur Sache." Wie die Begegnungen mit Till und Diogos Ex-Flirt Melody Haase (27) verliefen, wird sich wohl erst bei der Ausstrahlung zeigen.

Diogo erhofft sich von seinem erneuten TV-Auftritt, dass die Zuschauer seinen wahren Charakter erkennen können. Dennoch wünscht er sich, halb im Scherz: "Ich hoffe [...], dass man meine Tränen nicht zeigt." Obwohl alle viel Spaß hatten, habe es auch einige emotionale Momente gegeben.

Instagram / tilladam23 Till Adam im August 2020

Instagram / diogosangre Diogo Sangre im März 2021

TVNow/ Frank Fastner Der "Ex on the Beach"-Cast 2021

