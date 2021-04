Knapp eine Woche ist es jetzt her, dass Jan-Marten Block die Zuschauer mit seiner Stimme überzeugen konnte und Deutschlands neuer Superstar wurde. Seitdem ist einiges los im Leben des 25-Jährigen: Mit seinem Debüt-Titel "Never Not Try" stürmte er auf Platz eins der Download-Charts – ein phänomenaler Erfolg für den gebürtigen Niedersachsen. Glückwünsche regnete es von allen Seiten, nur einer lässt bisher auf sich warten: Haben Dieter Bohlen (67) und Jan-Marten etwa keinen Kontakt mehr?

Gegenüber Bild äußerte sich der Rocksänger zu seinen ersten Erfahrungen als frisch ernannter Superstar. Er habe sehr viel Zuspruch erhalten, die Leute würden ihm den Sieg gönnen. Negative Kommentare gäbe es zwar auch einige, aber die überlese er einfach. Nur eine Frage bleibt: Hat Poptitan Dieter Bohlen ihm auch zum Sieg gratuliert? "Wir haben keine Nummern ausgetauscht. Wenn er mir über die sozialen Medien zu meinem Sieg gratuliert haben sollte, habe ich es wahrscheinlich verpennt", gab der Brillenträger lediglich an.

Dieter Bohlen, der vor Kurzem sein Ende als Jury-Oberhaupt bekannt gab, hat sich scheinbar schon komplett von der Sendung zurückzuziehen. Seine direkte Art passe auch einfach nicht mehr zum Image des Senders, der jetzt familienfreundlicher werden wolle, wie RTL in einem Statement bekannt gegeben hatte.

Getty Images DSDS-Gewinner Jan-Marten Block

TVNOW / Stefan Gregorowius Jan-Marten Block bei DSDS, 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen bei DSDS 2020

