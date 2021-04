Ob Lisa Rinna ihrer Tochter und Scott Disick (37) ihren Segen gegeben hat? Nach der gescheiterten Beziehung zu dem Model Sofia Richie (22) ist Amelia Hamlin nun die neue Frau an der Seite des Keeping up with the Kardashians-Stars. Mit gerade einmal 19 Jahren ist sie fast nur halb so alt wie der 37-Jährige, was die Turteltauben jedoch überhaupt nicht störe. Nachdem Lisa die Beziehung ihrer Tochter bis dato unkommentiert gelassen hatte, äußerte sie sich nun erstmals zum Partner ihres Kindes!

In ihrer Instagram-Story teilte die ehemalige "Days of Our Lives"-Darstellerin erst ein Bild, auf dem Scott und Amelia gemeinsam zu sehen sind – und legte anschließend mit einer Collage nach, die aus einem Bild des Reality-TV-Stars und ihr selbst bestand. Darin war jeder von ihnen mit einem Anglerhut zu sehen. Mit ihrem Kommentar zu dem Outfit-Vergleich bewies sie Humor: "Nun, wir scheinen beide Anglerhüte zu lieben", witzelte Lisa.

Dass die Schauspielerin inzwischen so locker mit Scott und Amelias Partnerschaft umgehen kann, dürfte Letztere freuen – ihre Mutter soll einem Insider zufolge wegen dieser zuvor nämlich ihre Bedenken gehabt haben: "Ihre Eltern waren sehr skeptisch!", hatte eine Quelle gegenüber Us Weekly verraten.

Getty Images Lisa Rinna, Schauspielerin

Getty Images Scott Disick, Reality-TV-Star

Getty Images Amelia Hamlin, 2020

