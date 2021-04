In der diesjährigen Staffel von Promis unter Palmen herrscht akute Explosionsgefahr! In der neuen Runde des Trash-Formats wird zu sehen sein, wie einige hitzige Gemüter aufeinandertreffen – darunter Elena Miras (28), die im TV schon mehrmals durch ihre kurze Zündschnur aufgefallen ist, und Emmy Russ (21), deren Beiname "Remmidemmi-Emmy" schon bei Beauty & The Nerd Programm war. Auch Dragqueen Katy Bähm (27) kämpft dieses Mal mit um den Sieg. Promiflash versicherte sie: Die Teilnehmer dieser Staffel liefern massig Zündstoff!

"Ich dachte, es wird explodieren", teilte die 28-Jährige im Gespräch mit Promiflash ihren Eindruck. Zwar hat sie vor keinem der Teilnehmer Angst, doch trotzdem ist sie sich sicher: "Da hat jemand das explosivste Team, das es nur gibt, zusammengestellt." Insbesondere zwei Namen hatten bei der ehemaligen Queen of Drags-Kandidatin für Bedenken gesorgt. "Man kennt ja Willi Herren (45) und man weiß, was Elena Miras alles im TV gemacht hat", merkte das Glamourgirl an.

Ihre ersten Einschätzungen ihrer Mitstreiter hatten sich im Laufe der Show allerdings nicht immer bewahrheitet. "Ich für meinen Teil war am Ende menschlich enttäuscht von Leuten, bei denen ich dachte, sie wären wirklich cool", erzählte Katy. Mit Kandidaten, bei denen sie dachte, sie würden sich überhaupt nicht verstehen, lief es wiederum unerwartet gut. "Das ist immer wieder erstaunlich", gab sich die Berlinerin überrascht.

Anzeige

Sat.1 Der Cast der zweiten "Promis unter Palmen"-Staffel

Anzeige

SAT.1 Katy Bähm, ​"Promis unter Palmen"-Kandidatin 2021

Anzeige

SAT.1 Patricia Blanco und Katy Bähm beim "Promis unter Palmen"-Einzug

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de