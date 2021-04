Ist Romy Wolf bei Germany's next Topmodel etwa gar nicht freiwillig ausgestiegen? In der vergangenen Folge nahm die Abiturientin von Modelmama Heidi Klum (47) und ihren Mitstreiterinnen Abschied – der Grund: Ihr Heimweh sei zu groß. So wurde der Ausstieg der Görlitzerin jedenfalls in der Show thematisiert. Im Interview mit Promiflash rückte Romy nun aber mit der Wahrheit heraus: Aufgrund einer immer wieder kehrenden allergischen Reaktion im Gesicht warf die 19-Jährige mehr oder weniger freiwillig das Handtuch. "Das hat sich so weit ausgebreitet, dass ich nicht mehr richtig essen konnte", verriet die Beauty.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de