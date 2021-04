Na, das ging ordentlich in die Hose! Dass Katie Prices (42) Töchter ihrer Mutter in Sachen Beauty nur allzu gerne nacheifern, dürfte mittlerweile kein großes Geheimnis mehr sein: Immerhin präsentiert sich die 13-jährige Princess Tiaamii bereits regelmäßig mit Make-up oder Selbstbräuner in den sozialen Medien. Aber auch die kleine Bunny Hayler (6) zeigt schon erstes Interesse an Kosmetik und Co.: Bunny präsentierte jetzt einen Lippenstift-Look der besonderen Art!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Katie jetzt einen kurzen Clip des lustigen Lippenstift-Fauxpas: In dem Video zeigt Bunny nicht nur ihre süßen Zöpfe, sondern auch ihre bemalten Lippen – dabei ist jedoch etwas schiefgelaufen: Die Farbe ist nämlich über das ganze Gesicht verschmiert. "Ich kriege das mit dem Lippenstift nie richtig hin!", beschwert sich die Sechsjährige. Katie amüsiert sich prächtig über die Situation – sie lacht: "Du Tollpatsch!"

Im Hause Price wird Beauty aber nicht nur bei den Mädels großgeschrieben, auch Katies Sohn Junior Savva plant schon einige Verschönerungen: Neben zwei Piercings am Ohr wünscht sich der 15-Jährige auch eine Tätowierung. "Wenn ich älter bin, möchte ich auch ein Tattoo am Hals", erklärte der Teenie gegenüber Daily Star.

Instagram / katieprice Bunny Hayler, Katie Price' Tochter

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrer Tochter Bunny im November 2020

Instagram / katieprice Katie Price und ihr Sohn Junior Savva Andre im Jahr 2020

