Oh, là, là – da zeigt aber jemand, was er zu bieten hat! Jörn Schlönvoigt (34) spielt seit mittlerweile 17 Jahren bei GZSZ mit. In den vergangenen Monaten und Jahren hat sich der Schauspieler aber ganz schön verändert: Er ist von einem Teenieschwarm zu einer richtigen Fitnesskanone geworden. Kein Wunder, dass der GZSZ-Liebling das auch nur zu gern seiner Community präsentiert – so wie jetzt auch wieder: Jörn zeigte im Netz seine stahlharten Muckis!

Vor wenigen Tagen veröffentlichte der 34-Jährige ein kurzes Video in seiner Instagram-Story, das es in sich hat. Oberkörperfrei und nur in einer Sporthose bekleidet posiert der Philip-Höfer-Darsteller darin vor einem Spiegel und präsentiert sichtlich stolz seinen trainierten Sixpack. "Das Training ist geschafft", schrieb er zu diesem Kurzclip simpel. Seine Fans wird er damit aber mehr als glücklich gemacht haben.

Doch nicht nur auf Social Media verdreht Jörn sicherlich dem einen oder anderen Fan den Kopf, auch am GZSZ-Set wird es manchmal ziemlich heiß und intim. Wie geht aber seine Ehefrau Hanna (25) damit um? Ziemlich entspannt! "Hanna weiß, dass das bei meinem Beruf dazugehört, und für sie ist das überhaupt kein Problem", hatte der Serienstar in einem früheren RTL-Interview betont.

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn Schlönvoigt, GZSZ-Star

Instagram / joern_schloenvoigt Hanna und Jörn Schönvoigt im Juli 2020

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt im April 2021

