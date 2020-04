Bei GZSZ geht es schon mal ordentlich zur Sache. Auch Serien-Urgestein Jörn Schlönvoigt (33) hat bereits so manche heiße Szene vor der Kamera spielen müssen. Zu früheren Zeiten wohl kein Thema, doch jetzt ist Jörn verheiratet und hat mit seiner Frau Hanna (24) sogar eine gemeinsame Tochter. Seinen Partner in ziemlich pikanten Situationen auf dem Bildschirm sehen? Sicher kein angenehmer Anblick, oder?

Angeblich fühlt sich die 24-Jährige kein bisschen von den freizügigen Aufnahmen ihres Mannes gestört – im Gegenteil. "Hanna weiß, dass das bei meinem Beruf dazugehört, und für sie ist das überhaupt kein Problem", beteuert Jörn gegenüber RTL. Die Mama der kleinen Delia (2) sei sogar fasziniert von seinem schaupielerischen Talent. "Sie lobt auch die Authentizität, die wir in solchen Szenen erreichen."

Generell scheint sich Hanna keinen Kopf machen zu müssen. Eine verführerische Stimmung komme so oder so am Set nicht auf. "Die Zuschauer stellen sich das natürlich immer sehr romantisch vor, wenn man Liebesszenen spielt." Allerdings werde schnell vergessen, dass zwei Kameras auf das TV-Paar gerichtet seien und mindestens 20 Leute zuschauen würden.

Anzeige

Instagram / hannaweig Jörn und Hanna Schlönvoigt mit Baby Delia

Anzeige

TVNOW / Bernd Jaworek Jörn Schlönvoigt, GZSZ-Star

Anzeige

Instagram / hannaweig Hanna Weig und Jörn Schlönvoigt



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de