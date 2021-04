Ob Shawn Mendes (22) und Camila Cabello (24) nun endlich wieder beruhigt schlafen können? Vergangenen Monat hatte sich ein Einbrecher Zutritt zum Haus der beiden Musiker verschafft, während sie daheim waren. Daraufhin hatte sich der Täter zwar ohne Diebesgut aus dem Gebäude, dafür aber mit dem Mercedes des gebürtigen Kanadiers aus dem Staub gemacht. Von dem Straftäter fehlte danach jede Spur – bis jetzt: Er wurde endlich festgenommen.

Das berichtet nun TMZ. Tatsächlich hätte die Polizei den Einbrecher per Zufall überführen können. Der hatte nämlich am vergangenen Donnerstag sein Unwesen auf einem anderen Grundstück getrieben. Als die Beamten ihn dann festnahmen, hätten sie einen Autoschlüssel entdeckt, der zu der gestohlenen G-Klasse von Shawn gehört. Nun soll der Täter wegen Einbruchs und Autodiebstahls verurteilt werden.

Damit ist der Fall wohl endlich abgeschlossen. Den Wagen des "Treat You Better"-Interpreten hatten die Polizisten nämlich schon vor wenigen Tagen gefunden. Offenbar hatte der Einbrecher kalte Füße bekommen und den Luxus-Schlitten in einer Seitenstraße in Beverly Hills geparkt – allerdings ohne Schlüssel. Das wurde ihm nun zum Verhängnis.

