Auch wenn es nach Außen nicht immer sichtbar war: Er war ihr Fels in der Brandung! Am Freitag machten traurige Nachrichten die Runde: Prinz Philip ist im Alter von 99 Jahre verstorben. Acht Jahrzehnte war der Herzog von Edinburgh an der Seite von Queen Elizabeth II. (94). Große Liebesbekundungen in der Öffentlichkeit gab es nicht wirklich von den beiden – doch die Queen konnte sich stets auf ihren Gatten verlassen, wie sie vor einigen Jahren verraten hatte!

In einer Rede anlässlich ihres diamantenen Thronjubiläums im März 2012, hatte die Regentin ziemlich seltene und persönliche Worte an ihren Prinzgemahlen gerichtet. "Er hört nicht gerne Komplimente, aber er ist in all den Jahren meine Stärke und meine Stütze gewesen. Was er für mich und was er für das Land getan hat, ist gar nicht zu ermessen", lauteten ihre Worte. Auch Jahre zuvor hatte die Monarchin zum Ausdruck gebracht, wie wichtig der Herzog von Edinburgh für sie ist: "Allzu oft musste sich Prinz Philip meine Rede anhören. Häufig haben wir meine beabsichtigte Rede vorher besprochen, und wie Sie sich vorstellen können, hat er seine Ansichten in einer unverblümten Art und Weise zum Ausdruck gebracht. Er war ganz einfach meine Stärke und mein Halt in all diesen Jahren."

Und Prinz Philip? Dieser hatte in einer früheren Rede ebenfalls ziemlich beseelt auf seine Ehe geblickt. "Ich denke, die wichtigste Lektion, die wir gelernt haben, ist, dass Toleranz eine wesentliche Zutat in jeder glücklichen Ehe ist. Sie können es mir glauben, die Königin hat die Eigenschaft der Toleranz in Hülle und Fülle", hatte er 1997 während eines Toasts auf die Königin bei einem Mittagessen zur Feier ihrer goldenen Hochzeit gesagt.

