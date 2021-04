Damit will er sie wohl aufheitern! In den vergangenen Tagen hat Khloé Kardashian (36) für ordentlichen Wirbel gesorgt. Grund: Nachdem von der Keeping up with the Kardashians-Beauty ein unretuschiertes Bild im Netz geteilt wurde, war die Mutter der kleinen True am Boden zerstört. Mittlerweile hat sie sich aber wieder gefangen und sogar zu einem Gegenschlag ausgeholt. Ihr größter Supporter in dieser ganzen Sache – Tristan Thompson (30): Zur Unterstützung schickte Tristan seiner Khloé nun einen riesigen Blumenstrauß!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 36-Jährige ein paar Bilder von Blumensträußen – unter anderem auch einen von ihrem vermeintlichen Verlobten Tristan. Der 30-Jährige hat seiner Liebsten doch tatsächlich ein XXL-Bouquet mit zig rosafarbenen Rosen geschickt. Etwa zur Aufmunterung? Aktuell ist Tristan nämlich in Boston, um da für seinen Basketballverein Boston Celtics zu trainieren und spielen.

Doch nicht nur der Basketballstar steht nach diesem kleinen Dilemma voll und ganz hinter Khloé, auch der gesamten Kardashian-Jenner-Clan stärkt der Beauty den Rücken. "Khloé, du hast das gütigste, liebevollste, schönste Herz, das ich je kennengelernt habe. Ich liebe dich und bin so stolz auf dich! Du bist ein Geschenk!", hatte ihre Mutter Kris Jenner unter einem Insta-Post geschrieben.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im April 2021

Instagram / khloekardashian Tristan Thompsons Blumen an Khloé Kardashian

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Kris Jenner

