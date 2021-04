Wenn man einen Fehler gemacht hat, sollte man am besten dazu stehen – diese Erfahrung machte Model Hailey Bieber (24) im letzten Sommer, als ein virales Video sie in ein ziemlich schlechtes Licht rückte. In dem Video warf eine Kellnerin der Blondine vor, unhöflich gewesen zu sein, woraufhin sich Hailey entschuldigte. Jetzt spricht sie im Netz mit einer Psychiaterin über den Vorfall.

Die US-amerikanische Kellnerin, die das besagte TikTok-Video veröffentlichte, bewertete Hailey als ziemlich unhöflichen Gast, indem sie ihr in einem Ranking nur 3,5 von 10 Sternen gab. Sie sei leider überhaupt nicht nett gewesen. Und daran hat die Frau von Justin Bieber (27) offenbar noch immer zu knabbern. Gegenüber der Psychiaterin Dr. Jessica Clemons spricht sie auf deren YouTube-Kanal das bedrückende Thema ehrlich an: "Es gibt nie eine Entschuldigung dafür, unhöflich zu sein", reflektiert sie. Sie fühle sich schlecht, weil die Servicekraft so eine miese Erfahrung mit ihr machen musste.

Im weiteren Verlauf des Interviews betont Hailey, dass man allerdings nie wissen könne, was ein Mensch gerade durchmache. Es sei ihr in Zeiten mit gebrochenem Herzen oft schwergefallen, mit Menschen in Kontakt zu treten. "Ich versuche, mich jeden Tag zu bessern und möchte als Mensch wachsen. Dabei bin ich offen für Kritik", beteuert sie.

Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber in New York

Anzeige

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber, 2021

Anzeige

Getty Images Hailey Bieber, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de