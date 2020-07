Was für eine nette Geste! Eigentlich sorgt Hailey Bieber (23) nur in seltenen Fällen für schlechte Presse – dass die Blondine aber auch Krallen ausfahren kann, wenn es sein muss, hatte sie vor Kurzem schon bewiesen, als sie den Hatern ihres Ehemannes Justin Bieber (26) eine gepfefferte Ansage machte. Eine US-amerikanische Kellnerin musste nun ebenfalls eine weniger angenehme Erfahrung mit dem Model machen – wofür sich Hailey schlussendlich aber entschuldigte.

Anfang der Woche veröffentlichte Julia Carolan, die als Kellnerin in einem New Yorker Restaurant arbeitet, ein Video auf TikTok, in dem sie prominente Gäste wie Gigi (25) und Bella Hadid (23) oder auch Kylie Jenner (22) bewertete. Auch Hailey gehörte dazu – denn die zeigte sich während ihres Besuchs offenbar nicht so ganz von ihrer besten Seite. "Ich habe sie ein paar Mal getroffen und jedes Mal war sie überhaupt nicht nett. Ich will sie wirklich mögen, aber ich muss ihr leider eine 3,5 von 10 geben. Es tut mir leid", lautet Julias Feedback.

Kurz darauf wurde Hailey offenbar auf den Clip aufmerksam: Sie reagierte gelassen auf diese Kritik. Mehr noch, sie entschuldigte sich sogar. "Ich bin gerade auf dieses Video gestoßen und wollte mich dafür entschuldigen, wenn ich dir ein schlechtes Gefühl gegeben habe. Das war nie meine Absicht", versicherte sie. Sie hoffe, Julia noch einmal wiederzusehen, um sich auch persönlich bei ihr entschuldigen zu können.

Anzeige

Getty Images Kendall Jenner und Hailey Bieber bei einem Event in NYC im März 2019

Anzeige

Getty Images Hailey Bieber, Model

Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Model



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de