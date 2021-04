Die Fans der beliebten Webserie Das Internat dürfen sich freuen: Am 19. April geht das Joyn-Format rund um das Elite-Internat F.L.Y. in die nächste Runde. Für die zweite Staffel legten sich wieder zahlreiche Webstars wie Payton Ramolla (21) und Co. vor der Kamera ins Zeug. Im Promiflash-Interview gaben die Darsteller Leon Pelz (21), Mario Novembre (20) und Finn Schöwing jetzt einen Vorgeschmack auf die neuen Folgen – und dabei wird klar: Die zweite "Das Internat"-Staffel hält so manche romantische Überraschung bereit...

Zwar wollten die "Das Internat"-Jungs im Promiflash-Interview nicht allzu viel vorwegnehmen, aber eines stellte Mario dann doch klar: "Es wird die eine oder andere Romanze geben!" Und nicht nur das! Die Social-Media-Stars drehten nämlich auch so einige Kussszenen. "In dieser Staffel hat mich auch das Glück getroffen, dass ich eine hatte", berichtete der Toni-Darsteller von den Dreharbeiten. Mit welcher Internatsschülerin seine Rolle anbandelt, verriet er aber nicht.

Romanzen, Kussszenen und Co. – stellte das die Webstars am Set etwa vor eine große Herausforderung? "Wir haben das große Glück, dass wir damit alle relativ professionell umgehen", betonte Benjamin-Darsteller Leon und verdeutlichte: "Da spielen überhaupt keine Gefühle mit. Jeder ist da einfach in seiner Rolle und spielt die Szene so, wie sie im Drehbuch steht."

Die zweite Staffel von "Das Internat" läuft ab dem 19. April immer montags, mittwochs und freitags auf Joyn.

Anzeige

Promiflash Leon Pelz, Mario Novembre und Finn Schöwing, "Das Internat"-Darsteller

Anzeige

Instagram / marionovembre Mario Novembre, deutscher Influencer

Anzeige

benrashots Leon Pelz als Benjamin Furr in "Das Internat"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de