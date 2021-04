Bei Steph Claire Smith (27) geht es mittlerweile in den Schwangerschaftsendspurt. Die australische Influencerin und ihr Mann Josh Miller sind aktuell in freudiger Erwartung ihres ersten gemeinsamen Kindes. Mit ihren regelmäßigen Einblicken löste Stephanie in den vergangenen Monaten häufig Kritik aus. So prasselte beispielsweise ein Shitstorm auf sie nieder, weil sie sich während ihrer Schwangerschaft mit einem Glas Wein gezeigt hatte – alkoholfrei, wie sie später erklärte. Der zwischenzeitliche Gegenwind hält die Netz-Bekanntheit aber nicht von weiteren Postings ab. Jetzt präsentiert Steph einmal mehr ihre pralle Körpermitte.

So groß wie der Bauch der Fitness-Influencerin bereits ist, kann es bis zur Entbindung nicht mehr allzu lange dauern. Auf Instagram teilt sie ein Foto, das sie mit ihrem Hund kuschelnd zeigt – die wachsende Babykugel streckt sie dabei unbekleidet in die Kamera. Dazu schreibt Steph erwartungsvoll: "Nur noch wenige Wochen." Auch ein Video möchte die Sport-Liebhaberin ihrer Community nicht vorenthalten. Darauf sind einige Tritte ihres ungeborenen Sohnes zu sehen.

Ob es sich bei der Zeit bis zur Geburt um Wochen oder nur noch um Tage handelt, bleibt abzuwarten. Steph hatte schon vor einiger Zeit verraten, dass ihr Sprössling im April dieses Jahres das Licht der Welt erblicken soll. Sie könnte daher aktuell wohl kaum glücklicher sein. "Es ist ein absolutes Wunder, totale Magie", betonte sie erst kürzlich in Bezug auf ihre fortschreitende Schwangerschaft.

Anzeige

Instagram / stephclairesmith Steph Claire Smith und Josh Miller

Anzeige

Instagram / stephclairesmith Steph Claire Smith, Model

Anzeige

Instagram / stephclairesmith Steph Claire Smith, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de