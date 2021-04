Zac Efron (33) bezaubert die australischen Einwohner! Im vergangenen Jahr ist der High School Musical-Schauspieler nach Australien gezogen. Schnell fand der "Baywatch"-Darsteller auf dem anderen Kontinent aber große Liebe Vanessa Valladares, mit der er nun einen romantischen Aufenthalt in einem Hotel in Dubbo verbrachte. Nicht nur seine Liebste scheint total vernarrt in Zac zu sein, sondern auch eine Angestellte in der Unterkunft!

Der 33-Jährige sei "der netteste Promi, den sie jemals getroffen hat" – erzählte nun die Tochter der Hotelmitarbeiterin gegenüber Deuxmoi. "Und er riecht so gut", schwärmte sie von Zac in den höchsten Tönen. Doch auch seine Freundin Vanessa sei eine ganz tolle Frau, findet nämlich die Hilfskraft. Die Turteltauben waren über Ostern in dem Gasthaus untergekommen. Während ihres Urlaubs habe die Beauty die Wäsche des Pärchens gewaschen.

Anscheinend waren sie nicht nur in Dubbo, um sich zu erholen. Zac soll dort auch für seinen Netflix-Film "Down to Earth" drehen. In der Doku wird er nach Wegen suchen, nachhaltiger zu leben. Deswegen reist er durch ganz Australien – und seine Vanessa scheint ihm nicht von der Seite zu weichen.

Instagram / zacefron Zac Efron, Schauspieler

Getty Images Zac Efron im März 2019 in Hollywood

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Tribeca Film Festival, Instagram / _is_ness Collage: Zac Efron und Vanessa Valladares

