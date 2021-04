Kate Merlan (34) muss ihren Ex wohl oder übel immer noch sehen! 2018 hatte die Reality-TV-Bekanntheit mit dem Musiker Benjamin Boyce (52) angebandelt. Nach gut einem Jahr Beziehung und einer turbulenten Teilnahme an Das Sommerhaus der Stars trennten sich die beiden dann 2019. Doch wirklich separate Wege können die Beauty und der Caught in the Act-Star nicht gehen: Kate und Ben wohnen noch immer im gleichen Haus – für das Model eine große Belastung!

Im Promiflash-Interview sprach die diesjährige Promis unter Palmen-Teilnehmerin über die unangenehme Wohnsituation: So lebe ihr aktueller Schatz Jakub Jarecki quasi nebenan – ebenso wie ihr Verflossener. "Ich hoffe, dass der Ex hier irgendwann wegzieht, aber er wird die Wohnung wohl nicht so schnell räumen", vermutete Kate. Zwar sehe sie den Sänger nicht so oft – höre ihn aber durch die Wände: "Das ist einfach eine Belästigung. Vor allem dann, wenn er immer noch extra laut ist, während man mit seinem Freund romantisch sein will…"

Doch trotz der Störung durch Kates Ex scheint es zwischen ihr und Jakub derzeit bestens zu laufen. Mit dem 25-jährigen Fußballer kann sich die Kölnerin sogar Nachwuchs vorstellen – und zwar bald: "Wir haben uns dazu entschieden, nicht mehr zu verhüten. Ob was daraus entsteht, bleibt erst mal unser Geheimnis!", verriet Kate Anfang des Jahres gegenüber Promiflash.

SAT.1 Kate Merlan, ​"Promis unter Palmen"-Kandidatin 2021

TVNOW / Max Kohr Benjamin Boyce und Kate Merlan

Sonstige Jakub Jarecki und Kate Merlan

