Hat Kate Merlan (33) nun endlich ihren Traummann gefunden? Im Dezember hatte die einstige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin ihr Liebesglück bekannt gemacht: Sie ist mit Jakub Jarecki zusammen, einem 25-jährigen Fußballer. Seitdem zeigte sich das Model bereits mehrfach ganz verschmust mit ihrem Schatz. Und mit dem scheint die Kölnerin es richtig ernst zu meinen: Kate und Jakub planen bereits Kinder – und verhüten nicht mehr!

Im Interview mit Bild plauderte die Rothaarige zuletzt über ihre Zukunftspläne mit ihrem neuen Liebhaber. Der 33-Jährigen kann es gar nicht schnell genug gehen, Nachwuchs mit Jakub zu bekommen: "Wir haben uns dazu entschieden, nicht mehr zu verhüten. Ob was daraus entsteht, bleibt erstmal unser Geheimnis!", schilderte Kate geheimnisvoll. Schwanger sei sie derzeit aber nicht.

Für die Kampf der Realitystars-Teilnehmerin wären eigene Kinder die Erfüllung eines großen Wunsches. An eben diesem scheiterte ihre letzte Beziehung mit Benjamin Boyce (52) – der einstige Caught in the Act-Star wollte im Gegensatz zu Kate keinen Nachwuchs mehr.

Instagram / katemerlan Kate Merlan mit ihrem neuen Partner, Dezember 2020

RTL II Kate Merlan, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin

TVNOW / Max Kohr Benjamin Boyce und Kate Merlan

