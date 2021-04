In was für einem Verhältnis stehen Gerda Lewis (28) und Ex-Love Island-Hottie Paco zueinander? Der ehemalige Kuppelshow-Kandidat ist aktuell eigentlich dabei, seine Show-Flamme Bianca Balintffy näher kennenzulernen. Allerdings betonte er gerade erst, dass die zwei kein Paar sind und einander keine Rechenschaft schuldig. Hatte der Tattoo-Liebhaber bei dieser Aussage etwa Ex-Bachelorette Gerda im Hinterkopf? Einigen Fans fiel auf, dass Paco und die Kölnerin wohl zusammen unterwegs waren – aber was steckt wirklich dahinter?

Am Samstagabend zeigte sich Paco bei Gerdas bester Freundin Asena Neuhoff und deren Partner zu Hause – auch Gerda selbst soll anwesend gewesen sein. Das rief so manchen aufmerksamen Follower natürlich zum Spekulieren auf. Promiflash hat bei Gerda nachgehakt und den wahren Grund für das Treffen erfahren: "Paco und ich stehen in Kontakt – für die, die sich fragen, wie es dazu kommt: Wer Paco kennt, weiß, dass er Mode liebt und wer mich kennt, weiß, dass ich in Zukunft eine Mode-Brand auf den Markt bringen werde." Mehr möchte die einstige Rosenkavalierin nicht zu dem Thema sagen.

Aus ihrem derzeitigen Single-Dasein macht Gerda kein Geheimnis. Erst kürzlich erklärte sie ihren Followern auf Instagram, dass sie sich auch ohne einen Partner glücklich und erfüllt fühlt. Dazu würde sie keinen Mann benötigen.

