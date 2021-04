Matin Looden und Christian Hesse haben den Glauben an die Liebessuche im TV noch nicht aufgegeben. Beide buhlten 2019 bei Die Bachelorette um das Herz von Gerda Lewis (28) – leider ohne Erfolg. Und was auch immer sich seitdem im Liebesleben der beiden getan hat, momentan sind sie Single. Aber vielleicht nicht mehr lange! Matin und Christian suchen nun erneut in einer Kuppelshow nach ihrer Traumfrau.

Gerdas ehemalige Rosenanwärter sind nämlich zwei der 30 Kandidaten von "5 Senses for Love". Dort lernen sich die Singles kennen, ohne sich zu sehen. Vielmehr seien andere Sinne wie Hören, Tasten und Schmecken entscheidend. Erst wenn sie bereit sind, die Unbekannte ihnen gegenüber zu heiraten, dürfen sie einen Blick auf sie werfen. "Ja, wenn ich mir vorstelle, dass ich mich schon in wenigen Wochen mit einer Frau verloben könnte, die ich vorher noch nie gesehen habe, dann kriege ich Gänsehaut", gab Matin in einem ersten Trailer zu.

Da die Kandidaten sich untereinander alle kennenlernen werden, könnten sie im Kampf um ihre Herzdame auch Konkurrenz bekommen. Chris sieht das entspannt, wie er in einem Interview verriet: "Ich bin eher so der Taktiker. Ich gebe sehr wenig preis und damit bin ich bisher ganz gut gefahren."

Anzeige

TVNOW Matin Looden, Bachelorette-Boy 2019

Anzeige

Instagram / matin_looden Matin Looden, Kandidat bei "5 Senses for Love"

Anzeige

TVNOW Christian Hesse, Bachelorette-Kandidat 2019

Anzeige

Könnt ihr euch noch an die zwei bei "Die Bachelorette" erinnern? Nee, die müssen früh rausgeflogen sein. Ja klar! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de