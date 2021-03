Sat.1 liefert die deutsche Antwort auf den Netflix-Hit Liebe macht blind! Die US-amerikanische Datingshow konnte bereits ein Millionenpublikum rund um den Globus begeistern. Das Konzept: Unterschiedliche Singles lernen sich kennen, dürfen sich dabei aber nicht sehen. Wenn sich beide Parteien sympathisch finden, können sie sich verloben und treffen erst danach persönlich aufeinander. Dann läuten die Hochzeitsglocken. So eine Sendung gibt es jetzt also auch in Deutschland. "5 Senses for Love – Heirate dein Blind Date" startet am 14. April und in dem Cast befindet sich so manch bekanntes Gesicht.

Mitglieder des Rosen-Kosmos, rund um Die Bachelorette und Der Bachelor, sind gleich dreimal unter den 30 Teilnehmern zu finden. Zum einen wäre da Angie Teubner, die ohne zu wissen, dass sie in dieser Zeit schon schwanger war, Daniel Völz (36) den Hof machte. Neben ihr sucht auch Marvin Osei die Liebe fürs Leben. Er ging bereits bei Alisas Bachelorette-Staffel und dem Folgeformat Bachelor in Paradise in Liebesdingen leer aus. Der Dritte im Rosen-Bunde ist Matin Loode, der in der vorletzten Bachelorette-Staffel versuchte, Gerda Lewis (28) von sich zu überzeugen – ohne Erfolg.

Des Weiteren macht René (30) mit, den man aus der ersten Staffel Are You The One? kennt. Dort konnte er seine Traumfrau allerdings nicht finden, weswegen er jetzt sein Glück offensichtlich erneut im TV versucht. Kandidatin Sabrina Mina kennt man aus Shows wie Take Me Out oder Temptation Island.

Instagram / marvinosei_____ Marvin Osei, TV-Star

Instagram / angie_teubner Angie Teubner, Bachelor-Kandidatin

SAT.1 Die neue Sat.1-Show "5 Senses for Love"

