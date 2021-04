Are You The One?-Girl Victoria ließ schon vor der Show einen Realitystar ran! In der zweiten Staffel der Kuppelshow ging die österreichische Kandidatin sehr offen mit ihrer Sexualität um. Nicht nur, dass sie mit dem Kandidaten Germain vor laufenden Kameras Zärtlichkeiten ausgetauscht hatte. So plauderte sie auch aus, eine Liste darüber zu führen, mit wem sie bereits Sex hatte. Und diese TV-Bekanntheit steht ebenfalls drauf!

Niemand Geringeres als die Temptation Island-Legende Calvin Kleinen habe sich auch schon mit Vic vergnügt – das bestätigte er selbst im Promiflash-Interview. "Sie hat ja neulich im TV ihre F*ck-Liste ausgepackt, auf der steht, mit wem sie was hatte und wie die Bewertung war. Ich war da auch drauf. Ich hatte mit ihr auch schon mal vor 'Are You The One?' was", gab der Hobby-Musiker offen zu. Zuletzt waren die zwei sogar gemeinsam in Dubai unterwegs. War das etwa ein Liebes-Urlaub der beiden?

"Was Festes wird daraus nicht", stellte Calvin gegenüber Promiflash klar. Vic und der Muskelmann verstehen sich einfach nur gut. So stehe auch bald ein gemeinsames Projekt an, auf das sich die Fans der beiden freuen dürfen. "Ich habe sie auf jeden Fall auch in meine Musikvideos mit eingebaut", teaserte er an.

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen im Juli 2019 in Bulgarien

Instagram / xvictoriaxvcx Victoria, "Are You The One?"-Kandidatin 2021

Instagram / xvictoriaxvcx Victoria, Beauty & The Nerd-Kandidatin

