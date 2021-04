Auch in diesem Jahr schmissen sich die Promis für die British Academy Film Awards in Schale! Am vergangenen Wochenende fand die alljährliche Filmpreisverleihung statt, die als UK-Version der US-amerikanischen Oscars gilt. Auch wenn die Awardshow aufgrund der aktuellen Lage nicht nur auf zwei Tage verteilt, sondern auch auf Publikum verzichtet wurde, putzten sich die Stars für den besonderen Anlass dennoch heraus. Promiflash präsentiert die schönsten Looks!

Eine Schauspielerin, die bei den BAFTAs alle Blicke auf sich zog, ist Anna Kendrick (35). Sie erschien in einem schillernden Kleid des libanesischen Fashiondesigners Zuhair Murad und erinnerte darin an eine griechische Göttin. Der bodenlange Hingucker bestach durch einen hohen Schlitz an der Seite, der freie Sicht auf die schlanken Beine der Pitch Perfect-Darstellerin gab.

Neben Anna fiel auch Phoebe Dynevor (25) positiv auf. Die Bridgerton-Darstellerin betonte ihre schlanke Silhouette durch eine schwarze, asymmetrisch geschnittene Robe, die die rechte Schulter und den rechten Arm der Beauty unbedeckt ließ. Ihre Haare trug sie offen und schmückte ihr Ohr mit silbernen Creolen.

Ähnlich grazil wie Phoebe betrat ihre Kollegin Gugu Mbatha-Raw den roten Teppich. Sie erinnerte in einem funkelnden, silberfarbenen Kleid an die goldenen 20er-Jahre. Dazu trug sie passenderweise eine elegante Hochsteckfrisur und ließ sich ihren Pony in die für damals typischen Wasserwellen legen.

Besonders auffällig war bei der diesjährigen Preisverleihung das Outfit von "The Hate U Give"-Star Dominique Fishback. Sie präsentierte sich in einem zauberhaft schönen Kleid, das nicht nur durch seinen XXL-Ausschnitt, sondern auch durch seine XXL-Schleppe herausstach. Ihre Haare band die 30-Jährige zu einem Dutt und rundete den Look so ab.

Gemeinsam mit ihrem Mann Nick Jonas (28) erschien Priyanka Chopra (38) bei den BAFTAs – und zwar in einer sehr ausgefallenen Jacken-Hosenrock-Kombination. Zu ihrer weißen Hose kombinierte die Beauty ein asiatisch angehauchtes Oberteil, dessen Kragen zwar hochgeknöpft war – das von da an abwärts jedoch frei lag und dadurch tiefe Einblicke ermöglichte.

Ebenfalls gemeinsam erschienen Hugh Grant (60) und seine Frau Anna Eberstein (38). Der "Notting Hill"-Star kam im Smoking – seine Liebste machte in einem hautengen Minikleid eine gute Figur. Zu diesem kombinierte sie schwarze Pumps und eine ebenfalls dunkle Clutch mit goldenen Riemen.

