Große Typveränderung bei Harry Styles (27)! Dass der ehemalige One Direction-Sänger weit mehr als nur ein Boyband-Liebling ist, hat der Brite längst bewiesen: Seit der Aufteilung der Gruppe im Jahr 2016 startete er eine sehr erfolgreiche Solo-Karriere als Sänger und Schauspieler. Er gewann dieses Jahr sogar einen Grammy für seine Single "Watermelon Sugar". Nach dem großen Erfolg mit seiner Musik ergatterte er nun eine weitere Filmrolle – und muss sich für diese jetzt die Haare blond färben!

Im kommenden Film "My Policeman" wird Harry laut The Sun einen schwulen Polizisten spielen. Dafür sollen seine schönen brünetten Locken nun komplett blondiert werden. In den vielen Jahren, die er bereits in der Öffentlichkeit steht, hatte Harry sowohl lange als auch kurze Haare und viele verschiedene Styles ausprobiert. Eine hellblonde Mähne hatte er bislang jedoch noch nie! Da die Dreharbeiten demnächst beginnen, wird man ihn wohl schon bald mit seiner neuen Frisur sehen können.

Neben Harry wird auch The Crown-Darstellerin Emma Corrin, die sich erst kürzlich auf Instagram als queer outete, in dem neuen Film zu sehen sein. Laut der Schauspielerin kennen sich die beiden Stars bereits und sind gut befreundet. "Mit Harry und Emma in der Besetzung wird der Film sicher ein Hit!", verriet ein Insider. Wann "My Policeman" veröffentlicht werden soll, ist noch unklar.

Getty Images Harry Styles, Sänger

Getty Images Harry Styles im März 2020

Getty Images "The Crown"-Star Emma Corrin

