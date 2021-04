Johannes Haller (33) fiebert der Geburt seiner Tochter entgegen! Im Dezember 2020 meldeten sich der Reality-TV-Star und seine Partnerin Jessica Paszka (30) mit süßen Neuigkeiten und verrieten ihren Fans, dass sie Nachwuchs erwarten. Seitdem geben die beiden immer wieder Schwangerschafts-Updates – so auch jetzt: Der einstige Rosenjäger und seine damalige Bachelorette machen derzeit einen speziellen Geburtsvorbereitungskurs – und von dem ist vor allem Johannes schwer begeistert!

"Wir machen Hypnobirthing... Es ist Wahnsinn!", berichtet der 33-Jährige mit leuchtenden Augen via Instagram. Wie auf der Website Hypnobirthing.de erläutert wird, handelt es sich dabei um eine natürliche Methode, durch welche Geburtsschmerzen vermieden werden sollen. Der Kurs soll nicht nur den werdenden Müttern helfen, sich auf die Entbindung vorzubereiten, sondern auch den Vätern, ihre Partnerin bei dieser zu unterstützen – das scheint Johannes besonders zu gefallen, wie er erzählt: "Es gibt einem dieses sichere Gefühl, dass man dann einfach ein bisschen besser damit umgehen kann, wenn es dann so weit ist. Und dieser Angst, dass man in dem Moment überfordert sein kann, einfach entgegenwirken kann!"

Der Kurs scheint ihm die baldige Ankunft seiner kleinen Maus immer realer erscheinen zu lassen. "Es ist auf jeden Fall total schön, wenn man sich Woche für Woche noch mehr auf die Geburt freut, was man ja ohnehin schon tut", schwärmt er. Er sei "mega-happy" und könne die Geburt "kaum erwarten".

Anzeige

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im April 2020

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka auf Ibiza

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de