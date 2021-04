Ashley Cains (30) Tochter scheint es wieder schlechter zu gehen! Bei der kleinen Azaylia wurde kurz nach der Geburt vor acht Monaten eine seltene und aggressive Form der Leukämie festgestellt – viel Zeit bleibt dem Nachwuchs des Reality-TV-Stars und seiner Partnerin Safiyya Vorajee nicht mehr. Deshalb entschied das Paar sich, ihrer kleinen Prinzessin die verbleibende Zeit zu Hause so angenehm wie möglich zu machen – nun musste Azaylia aber wieder ins Krankenhaus eingeliefert werden!

In seiner Instagram-Story erzählt der Ex On The Beach-Star, dass seine Tochter aufgrund von starkem Nasenbluten ins Krankenhaus gebracht werden musste. Daraufhin hätten die Eltern gewusst, dass sie eine Blutplättchentransfusion braucht, um eventuell ein paar Tage länger zu überleben. Danach konnten die besorgten Eltern dann aber mit ihrem Nachwuchs die Klinik verlassen, wie Ashley verkündete: "Es war eine unglaublich intensive Zeit, aber wir sind nun sicher zu Hause."

Im Moment würde jeder Tag für die kleine Familie zählen. "Wir beten nun für eine erholsame Nacht für unsere kleine Prinzessin und einen weiteren Tag, der von ihrer Anwesenheit gesegnet wird", schrieb Ashley auf Instagram.

Ashley Cains Tochter Azaylia

Ashley Cains Tochter Azaylia im April 2021

Ashley Cain und seine Familie im Dezember 2020

