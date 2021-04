Sie haben sich das Jawort gegeben! Dragqueen Katy Bähm (27) und ihr Langzeit-Partner Francis sind ab heute offiziell verheiratet. In einem Standesamt in Berlin gingen die beiden den Bund der Ehe ein. Den schönsten Tag ihres Lebens feiern die ehemalige Queen of Drags-Teilnehmerin und der DJ pandemiebedingt nur im ganz kleinen Kreis. Doch dazu gehört bekanntlich ja auch die schönste Nacht des Lebens. Gegenüber Promiflash hat Katy Bähm jetzt enthüllt, wie ihre bevorstehende Hochzeitsnacht wird!

Oh, la, la... Zwischen den frisch Vermählten soll es heute Nacht ziemlich heiß hergehen. Katy Bähm, die ihrer Kunstfigur eine Pause gönnte und heute als Burak Bildik vor den Traualtar trat, verrät Promiflash zumindest so viel: "Die Hochzeitsnacht wird definitiv sehr, sehr, sehr, sehr, sehr heiß!" Anschließend macht er gegenüber Promiflash noch diese verheißungsvolle Andeutung: "Ich habe da auch schon ein paar Ideen, die ich definitiv umsetzen möchte!" Den Rest überlässt Burak dann aber der Fantasie...

Auf wen Francis in seiner Hochzeitsnacht wohl treffen wird? Auf Katy oder doch auf Burak? Das verraten die beiden nicht. Mit ihren Hochzeits-Outfits setzten die beiden jedoch ein Farben-Statement, das als kleiner Hinweis gelesen werden könnte. Während Francis einen Anzug in Baby-Blau trug, rockte Burak denselben Look in knalligem Rosa! Darf heute Nacht also mit Katy gerechnet werden?

Instagram / katybaehm Katy Bähm, "Queen of Drags"-Kandidatin

Instagram / katybaehm Burak Bildik alias Katy Bähm mit seinem Verlobten Francis

Instagram / katybaehm Katy Bähm und DJ Francis

