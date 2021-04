Heute ist der große Tag endlich gekommen! Schon seit über sieben Jahren sind die ehemalige Queen of Drags-Teilnehmerin Katy Bähm (27) und ihr Freund Francis ein Herz und eine Seele. Anfang dieses Jahres verkündeten die Turteltauben dann überglücklich: Sie wollen heiraten! Im Promiflash-Interview hatte die Travestiekünstlerin, die mit bürgerlichem Namen Burak Bildik heißt, bereits betont, wie sehr sie sich auf ihre Hochzeit freut. Jetzt haben sich Katy und Francis endlich das Jawort gegeben...

Das gab Katy ganz stolz auf ihrem Instagram-Account bekannt: "Wir haben 'Ja' gesagt!" – dazu postete sie ein hübsches Foto von sich und ihrem frisch angetrauten Ehemann vor einem Berliner Standesamt. Wie auf dem Schnappschuss zu sehen ist, hat Katy ihren Liebsten "als Burak" – also ohne ihre Drag-Aufmachung – geheiratet. Die zwei trugen schicke, aufeinander abgestimmte Outfits: Katy heiratete in einem rosa Anzug mit hellblauer Fliege und Francis in der umgekehrten Farbkombi.

In den Kommentaren regnet es bereits zahlreiche Glückwünsche – auch von Katys TV-Kollegen wie Aaron Koenigs (26), Jochen Schropp (42), Trixi Giese (21) und Tim Rasch (22). "Können wir mal über diese geile Outfit-Wahl reden?", schwärmt beispielsweise Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Johanna Höpfler. Wie gefällt euch ihr Hochzeits-Look? Stimmt ab!

Instagram / katybaehm Katy Bähm und ihr Verlobter Francis

Instagram / katybaehm Burak Bildik alias Katy Bähm mit seinem Verlobten Francis

Instagram / katybaehm Katy Bähm und ihr Verlobter Francis im November 2020

