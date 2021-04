Antonia Hemmers Leben hat sich im Laufe des vergangenen Jahres um 180 Grad gedreht. Im Juni musste die Influencerin wegen ihrer Depressionen in einer Klinik behandelt werden. Schon einen Monat später stand sie für Bauer sucht Frau vor der Kamera und lernte ihre große Liebe, den Hobbylandwirt Patrick kennen. Dieser unterstützt sie bei ihrem Kampf gegen die psychische Erkrankung sehr. "Er ist immer gut gelaunt. Das ist echt crazy und das steckt mich eben auch an. Also das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum es mir so gut geht", erklärte die Hannoveranerin in einem Instagram-Livestream.

