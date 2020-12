Antonia Hemmer hat gerade eine schwierige Zeit in ihrem Leben durchgemacht. Die junge Frau war eine der Hofdamen, die Bauer Patrick in der diesjährigen Bauer sucht Frau-Staffel umwerben durfte. Antonia brach zwar die Hofwoche ab, doch angeblich steht sie noch in engem Kontakt mit Patrick. Seit der Teilnahme am Kuppelformat gibt die Blondine ihren Fans im Netz immer mehr private Einblicke in ihr Leben. Jetzt enthüllte Antonia sogar, dass sie dieses Jahr wegen Depressionen im Krankenhaus behandelt wurde!

"Heute vor acht Monaten saß ich in meinem Klinikbett mit Depressionen, Selbstzweifeln und Ängsten gefangen", offenbarte das Model auf Instagram. Sie leide seit zehn Jahren an psychischen Erkrankungen, die sich mit der Zeit immer weiter verschlimmert hätten, berichtete sie. "Ich habe jeden Tag geweint und wollte einfach nur, dass es zu Ende geht. Ich habe nicht mehr wirklich einen Sinn oder Ausweg gesehen", gab Antonia Einblick in ihr damaliges Seelenleben.

An ihrem persönlichen Tiefpunkt habe sie dann beschlossen, sich professionell helfen zu lassen. Heute könne die Beauty immer noch nicht fassen, dass ihr Leben nach der schlimmen Phase dann doch eine so positive Wendung genommen habe. Ihre Genesung verdanke sie dabei auch zwei ganz besonderen Menschen. "Ich bin so dankbar, dass meine Eltern immer hinter mir stehen. Ich habe die besten Eltern überhaupt", schwärmte Antonia.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

