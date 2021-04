Calvin Kleinen zeigt sich reumütig! Der Temptation Island-Kultkandidat wirkte in der Auftaktfolge von Promis unter Palmen leicht benebelt – gemeinsam mit seinem schloppigen Saufkumpan Henrik Stoltenberg hatte der Muskelmann nämlich einen beachtlichen Anteil des Alkoholvorrats in der Villa vernichtet. Dabei gingen nicht nur diverse Gegenstände zu Bruch, es entstand auch noch eine hitzige Diskussion mit den anderen Mitstreitern. Nun entschuldigte Calvin sich öffentlich für seinen Vollrausch!

In seiner Instagram-Story zeigte Calvin Reue für seine promillelastige Performance. "Ich entschuldige mich hiermit auch im Namen von Henrik Stoltenberg dafür, dass wir so viel getrunken haben und kein gutes Vorbild sind in dem Fall", verkündete der Rapper. Der Fitness-Liebhaber begründete die Druckbetankung damit, dass er und sein Zechgenosse "euphorisch" gewesen seien, weil sie sich auf einmal in einer Traumvilla mit zahlreichen Prominenten befunden hätten.

Offenbar war das aber nicht das letzte Saufgelage, welches Calvin in der Show veranstalten wird. Der Musiker deutete nämlich an, auch in der restlichen Zeit bei "Promis unter Palmen" fleißig daran gearbeitet zu haben, den Pegel zu halten. "Diesen Post werde ich wahrscheinlich jede Woche wiederholen", scherzte er nämlich unter seinem Statement.

Anzeige

Promis unter Palmen, Sat.1 Henrik Stoltenberg und Calvin Kleinen bei "Promis unter Palmen"

Anzeige

SAT.1 Henrik Stoltenberg, ​"Promis unter Palmen"-Kandidat 2021

Anzeige

TVNOW Calvin Kleinen bei "Temptation Island V.I.P." 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de