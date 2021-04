Das sollte ihr kein zweites Mal passieren! Bei Germany's next Topmodel lernen die "Meeedchen" von Heidi Klum (47) viel dazu, was sich in der Fashionwelt gehört und was man als Model besser unterlassen sollte. Vergangenen Donnerstag war wohl Teilnehmerin Elisa (21) an der Reihe, eine wichtige Lektion für die Zukunft zu lernen: Sie ruinierte ein teures Outfit der Berliner Modemacherin Esther Perbandt. Dass die Modeschöpferin davon nicht gerade begeistert war, ist kein Wunder. Promiflash wollte wissen, ob GNTM-Elisa jetzt für den entstandenen Schaden aufkommen muss!

Mit gebleichten Augenbrauen sollen die Model-Schülerinnen von Heidi die extravaganten Looks der Designerin präsentieren. Doch kurz davor passiert das Malheur: Irgendwie möchte das Bleichmittel nicht im Gesicht der Teilnehmerin bleiben und hellt zum Entsetzen aller Beobachter auch das schwarze Desginer-Outfit der Abiturientin auf. Ob sie nun zur Kasse gebeten wird? Promiflash gegenüber gibt sie Entwarnung: "Dass etwas kaputt geht, passiert jedem mal. Kosten müssen wir glücklicherweise keine tragen." Da ist die GNTM-Beauty ja noch einmal glimpflich davongekommen!

Die Dortmunderin hat dabei sogar doppelten Grund aufzuatmen, denn die Modeschöpferin selbst scheint ihr den Fauxpas nicht lange übel zu nehmen. "Die Designerin war superlieb vor und auch hinter der Kamera", freut sich Elisa und fügt an: "Auch das mit dem Fleck hat sie eher locker aufgefasst und gesagt, dass es jedem passieren kann – von daher war ich sehr froh, dass sie da so nachsichtig mit mir war."

Instagram / elisaaascg Elisa, GNTM-Kandidatin 2021

Instagram / elisaaascg Elisa, GNTM-Kandidatin 2021

Instagram / elisa.gntm2021.official Elisa Schattenberg im März 2021

