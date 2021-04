Yvonnedilauro (29) ist überglücklich! Die Düsseldorferin startete im vergangenen Jahr im Netz so richtig durch. Mittlerweile begeistert sie mit ihren Clips auf der Kurzvideoplattform TikTok über eine Million Fans. Auch privat könnte es bei ihr kaum besser laufen – die Brünette ist seit einigen Jahren vergeben. Ein großer Wunsch blieb ihr bislang aber unerfüllt: Yvonne möchte unbedingt Mutter werden und hat mit ihrem Freund deshalb schon so einiges ausprobiert, um schwanger zu werden – bisher ohne Erfolg. Doch jetzt scheint es endlich geklappt zu haben: Yvonne erwartet ihr erstes Kind!

Auf Instagram teilt das Social-Media-Sternchen ein Bild, auf dem es jeweils einen blauen und eine pinkfarbenen Babyschuh sowie erste Ultraschallfotos in den Händen hält. Darunter verkündet Yvonne stolz: "Wir bekommen ein Baby. Ja, ich bin schwanger!!!" In ihrer Story erklärt sie zudem, dass sie sehr nervös sei, weil sie jetzt ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht hat. Sie wolle sich deshalb nun erst einmal Zeit nehmen und dann in Ruhe die Fragen ihrer Fans beantworten.

Ihre Community überhäuft die 29-Jährige aber nicht nur mit zahlreichen Fragen, sondern auch mit vielen Glückwünschen. "Yeah, endlich hat es geklappt. Herzlichen Glückwunsch", jubelt beispielsweise ein Fan. Ein anderer schreibt: "Das freut mich riesig für euch, vor allem, weil du es dir so gewünscht hast."

Anzeige

Instagram / yvonnedilauro Yvonnedilauro, TikTok-Star

Anzeige

Instagram / yvonnedilauro Influencerin Yvonnedilauro

Anzeige

Instagram / yvonnedilauro Yvonnedilauro, TikTok-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de